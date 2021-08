Se billedserie Brandfolkene fra Vestsjællands Brandvæsen var ret hurtigt færdige med det egentlige slukningsarbejde i klubhuset ved Munkesø Stadion. Foto: Bjarne Robdrup

Politi ser nærmere på »lille« brand i klubhus

Kalundborg - 25. august 2021 kl. 16:31

Af Bjarne Robdrup

Den er - foreløbigt - afleveret med indstilling om en brandundersøgelse, og det er en vurdering, man skal tage alvorligt. Om det så viser sig, at der er grundlag for det, er for tidligt at sige noget om. Foreløbigt kan vi bare sige, at brandårsagen er uvis.

Ordene kommer fra vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, som kommentar til en brand, hvis omfang syntes meget begrænset. men som måske ikke er det.

Klokken 13.42 onsdag indgik alarmopkald over 112 om en brand i rækkehus på Stadion Alle ved Munkesø Stadion i Kalundborg.

Vestsjællands Brandvæsen og Midt- og Vestsjællands Politi i Kalundborg ankom til åstedet få minutter senere.

- Der er røg, men ikke mange flammer, da vi når frem, og vi kan se, at der er sket brandskade to to trappetrin i et plateau, der fører op til kantinen ved stadion, siger indsatsleder Jesper Christensen, Vestsjællands Brandvæsen.

Er der nogen umiddelbart nærliggende årsag til at der skulle være brandfare der?

- Det skal du nok tale med politiet om. Men jeg vil sige, at vi i hvert fald ikke kan pege på en forklaring, der synes indlysende. det er som sagt gået ud over et par trappetrin, og pladsen under trappen er brugt til opbevaring.

I følge vagtchef Boye Rasmussen, Midt- og Vestsjællands Politi, er der i politiets første rapport fra åstedet tale om »brand i noget affald«.

- Hvad det dækker over, og hvordan branden er opstået, kan jeg ikke give noget bud på. Men som sagt - sagen giver anledning til en brandundersøgelse, og den videre dialog skal så afgøre, hvor meget, der eventuelt er i sagen, siger vagtchefen.

det fremgår ikke, hvem der har anmeldt branden, men redningsmandskabet fra Vestsjællands Brandvæsen blev mødt af en del røg, da de som de første ankom til klubhuset - og derefter tilkaldte politiet.