Politi på jagt efter to personer efter røveri

Kort før lukketid lørdag aften klokken 21 i Rema 1000 på Klosterparkvej i Kalundborg slap to mænd væk med et ukendt pengebeløb efter røveri ved kassen. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi.

Få minutter efter røveriet ankom flere politipatruljer til forretningen, hvor området blev spærret af, mens tekniske undersøgelser pågik.

Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne høre fra vidner:

- Vi har endnu ikke så mange spor at gå efter, og det er derfor også begrænset, hvad vi kan sige på nuværende tidspunkt, herunder et egentligt signalement af de to personer, siger vagthavende hos politiet, Mads Haugaard.

Ingen kom fysisk til skade ved røveriet, som hurtigt var overstået, før røverne igen var væk.

Mads Haugaard forventer ikke, at der kommer nye oplysninger i løbet af søndagen.

- Efterforskningen pågår, men vi forventer ikke at der vil være nye oplysninger til offentligheden foreløbig, siger vagthavende til sn.dk

Rema 1000 på Klosterparkvej har tidligere været udsat for røveri.

I august i år blev en 42-årlig mand således idømt seks måneders fængsel for at have truet sig til et kontantbeløb i forretningen.