Politi og ssp stopper druk og hærværk i legepark

Af Bjarne Robdrup

Druk, hærværk og uroligheder i forbindelse med spontane fester har været et stigende problem i aften- og nattetimerne omkring legepladsens bålhytte i bevægelsesparken i Høng. Hen over sommeren har politi og ssp (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, red.) regelmæssigt været på arbejde i området bag Dommergårdens Have i det centrale Høng for at dæmpe eller lukke festlighederne, og politi og ssp er fast besluttet på at sætte en stopper for aktiviteter, hvis de er til gene for omkringboende og brugere af det attraktive område. Det sker blandt andet ved at sætte kameraer op i området.