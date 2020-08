Politi i stor aktion ved landejendom: Mand anholdt

Midt- og Vestsjællands Politi er onsdag morgen rykket ud med en større mandskabsstyrke til en landejendom i Høng på Vestsjælland, hvor man har forsøgt at få kontakt til en mand på stedet.

Politiets aktionsstyrke er tilkaldt og også et pansret køretøj befinder sig på stedet.

Ifølge Ekstra Bladet har en midaldrende mand efterfølgende uden større dramatik og ganske frivilligt overgivet sig til politiets forhandlere.

Det bekræfter Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi til avisen.

- Han kom selv ud for få minutter siden, og nu vil vi sørge for, at han får hjælp, så han kan få det bedre. Jeg vil gerne understrege, at manden ikke er farlig for omgivelserne. Det var bekymring for ham, der fik os til at reagere, siger Martin Bjerregaard.