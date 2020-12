Politi fortsætter jagten på to Rema-røvere

OPDATERET: Politiet fortsætter jagten på to maskerede røvere, som lørdag aften kort før lukketid klokken 21 i Rema 1000 på Klosterparkvej i Kalundborg slap væk med et pengebeløb, som de truede sig til med en pistollignende genstand, siger kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard fra Midt og Vestsjællands Politi.

- De fleste betaler jo for varerne med betalingskort, så det er et begrænset udbytte, gerningsmændene har fået med sig. Ikke mindst set i forhold til risiko og straf, tilføjer Martin Bjerregaard.

I august i år blev en 42-årlig mand således idømt seks måneders fængsel for at have truet sig til et kontantbeløb i forretningen.