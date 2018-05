Se billedserie Butikschef Tina Jakobsen, Jørgen Jensen og Pernille Boserup er alle klar til at tage imod, når der skal holdes åbent hus hos Flügger den 18. og 19. maj. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Pølser og procenter hos Flügger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pølser og procenter hos Flügger

Kalundborg - 14. maj 2018 kl. 18:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forårssolen har for alvor sat sit præg på dagligdagen hos Flügger farver i Elmegade 39, hvor kunderne er i fuld gang med at male træbeskyttelse på alt det udendørs træværk. Det er nemlig bedst at træbeskytte udendørs træværk i perioden slut-april til september. Træbeskyttelse fungerer bedst i moderat luftfugtighed og temperaturer mellem 10 og 25 grader.

- Faktisk var vejret så dårligt sidste år, at der var mange, som slet ikke nåede at få malet udendørs, og det er de i fuld gang med nu, fortæller Pernille Boserup.

Både Pernille Boserup og Jørgen Jensen fik ny chef i december sidste år, da Tina Jakobsen meldte sig under Flügger-fanerne igen efter en afstikker på 17 år til Post Nord.

- Inden jeg skiftede til Post Nord var jeg 10 års hos Flügger - også her i Kalundborg. Så det er ligesom at komme hjem igen, synes butikschef Tina Jakobsen, som er glad for at være tilbage.

Hun har været på et par kurser for lige at blive sat ind i de nye produkter, men det som Tina Jakobsen synes har været den største udfordring, det har været den it-udvikling, som også har sat sit præg på Flügger-butikken i Elmegade.

På fredag og lørdag den 18. og 19. maj holder man åbent hus hos Flügger i Kalundborg, og det er ensbetydende med 30 pct. rabat på al indendørs maling samt på Flügger værktøj.

- Fra klokken 11 byder vi desuden på grillpølser begge dage, lyder det fra Flügger-teamet.