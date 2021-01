Både beboere og plejepersonale er testet tre gange på Odinscentret siden 9. januar. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Plejechef om Odinscentret: - Det skulle gå stærkt

Kalundborg - 19. januar 2021

- To beboere bliver syge og indlægges, og vi beslutter, at vores egen sygeplejerske, der er uddannet præcist til det arbejde, skulle foretage de nødvendige test af såvel beboere som plejepersonale. Det var en beslutning, som vi traf i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det siger områdechef for plejen i Kalundborg Syd, Lone Reuter.

De mange test bliver bragt videre, præcis som de skal, til laboratorieundersøgelse. Det viser sig, at 37 er smittede, heraf 20 beboere på aflastningscentret. Men ingen af de afgivne test er undersøgt for den engelske eller sydafrikanske variant.

- Jeg har ingen forklaring på, hvorfor der ikke er testet for de andre varianter. Vi har gjort det, vi skulle, men vi har ingen indflydelse på, hvem og hvordan de afleverede test bliver undersøgt, siger Lone Reuter. De to beboere blev påvist syge 9. januar.

- Vi beslutter, at vi ikke vil afvente den normale procedure for test, fordi vi selv kan løse opgaven, og vi får grønt lys fra styrelsen, tilføjer Lone Reuter.

Der er siden foretaget tre test af beboere og plejepersonale.

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Kalundborg Kommune, at der fremadrettet vil blive testet for de øvrige varianter af sygdommen.

- Det er min opfattelse, at vi i situationen har gjort præcist, som vi skulle agere.

Nordvestnyt har forsøgt at indhente en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Her henviser man imidlertid til SSI Statens Serum Institut - der ved redaktionens deadline ikke var vendt tilbage.

BR