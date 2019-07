Se billedserie Plastikstykkerne ligger imellem hver af fortovsfliserne. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Plastik flyder ved ny vej - men fjernes nu

Kalundborg - 20. juli 2019 kl. 15:34 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når fortovsfliser kommer fra leverandøren, ligger de oven på hinanden i store stabler. I den nye vej mellem Raklev og Herredsåsens tilfælde kommer fliserne fra firmaet IBF. For at forhindre at fliserne bliver ridsede ved transporten og ikke mindst for at skabe luftcirkulation mellem fliserne og dermed forhindre kalkudfældning, der gør fliserne mindre pæne at se på, bruger IBF små plastikstykker, såkaldte AIR-brikker.

Da Nordvestnyt torsdag eftermiddag var forbi den nye vej, hvor det meste af fortovet allerede er blevet lagt, flød det med AIR-brikkerne. Der hvor der var blevet fejet, lå de på jorden ved siden af, og ellers lå de på fortovet.

Patrick Barfod Koefoed er projektleder på vejen for M. J. Eriksson A/S, der er Kalundborg Kommunes entreprenør på opgaven. Han siger, at det er normal procedure, at plastikstykkerne samles op.

- Vores holdning er, at de ikke skal være der, og at de skal samles op løbende. Derfor har jeg også indskærpet over for mine folk, at de skal samles op med det samme, og de er på vej ud med sække, mens vi to taler sammen, siger han.

Ifølge Patrick Barfod Koefoed har M. J. Eriksson før taget spørgsmålet om plastikstykkerne op med leverandøre som blandt andre IBF, lige som at de har indskærpet det over for deres underleverandører, når det er dem, der køber fliserne.

Nordvestnyt har været i kontakt med IBF, men her er produktchefen på ferie. IBF skriver om AIR-brikkerne i brochuren »Tillykke med dine nye IBF produkter«:

- AIR-brikker er lavet af genanvendelig PE-plast og bør af hensyn til miljøet opsamles og afleveres på genbrugsstationen.

Hos Kalundborg Kommune var man ikke opmærksom på problemet, før Nordvestnyts henvendelse.

- Men det er noget, vi vil være opmærksomme på fremover, siger Jan Krause fra Team Vej og Park.