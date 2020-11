Planer om 140 nye boliger

En lokal udvikler har planer om at opføre et etagebyggeri med 140 nye boliger ved Klosterlunden bag Meny i Kalundborg. Foto: Thomas Rye

Kalundborg - 13. november 2020 kl. 14:19 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har godkendt, at der sættes gang i planlægningen af et større etageboligbyggeri ved Klosterlunden i Kalundborg.

Kalundborg: 140 nye boliger kan være på vej til Kalundborg.

En lokal projektudvikler anmodede på teknik- og miljøudvalgets møde torsdag kommunen om at igangsætte planlægning et område øst for Klosterlunden og nord for Holbækvej, der skal åbne op for et nyt etageboligbyggeri på i alt 140 boliger.

Det omtalte område ligger på adressen Holbækvej 83B og er på 16.500 kvadratmeter.

Projektudvikleren planlægger et byggeri med op til tre etagers bebyggelser med et varieret udbud af lejlighedstyper og størrelser, der går fra 20 kvadratmeter til 110 kvadratmeter.

- Det er en konsekvens af de nye uddannelser og virksomheder, som i denne tid kommer til Kalundborg. Det skaber et behov for flere boliger. Planerne omfatter således både studieboliger og andre slags boliger, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Sagen har en gang tidligere været behandlet af teknik- og miljøudvalget.

Dengang valgte udvalget imidlertid at sende planerne tilbage til ansøgeren for at få uddybet projektet.

- I det oprindelige forslag var der tale om 194 boliger og yderligere en boligblok, fortæller Jakob Beck Jensen.

Niels Erik Danielsen (EL) stemte som eneste udvalgsmedlem imod at igangsætte planlægningsarbejdet.