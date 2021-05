Se billedserie Frank Due og Jette Damlund fra den lokale aktionsgruppe på Reersø. Gruppen havde håbet, at man med pengene fra Få det fikset-puljen samt støtte fraforskellige fonde kunne modernisere forsamlings- og kulturhuset Reersøhuset, men det har vist sig svært at rejse de nødvendige midler.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Planer for Reersøhuset må opgives

Kalundborg - 19. maj 2021 kl. 19:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Slået tilbage til start. Nogenlunde sådan føler de sig på Reersø, hvor de lokale må se i øjnene, at deres planer for en istandsættelse og modernisering af Reersøhuset næppe står til at gennemføre.

Reersøhuset har mere end hundrede år på bagen. Det blev bygget af reersøboerne helt tilbage i 1893 og virkede de første 90 år som missionshus for Indre Mission. I 1983 overtog Gørlev Kommune huset, og siden da har huset fungeret som kultur- og forsamlingshus.

- Reersø er et meget aktivt lokalsamfund, vi har mere end 30 foreninger, som alle i større eller mindre grad benytter sig af Reersøhuset. Det bruges til alt fra gymnastik og dans til foredrag, fællesspisninger og filmforevisninger. Dertil bruges huset også til møder og generalforsamlinger i foreningerne, og det lejes ofte ud til fødselsdage, konfirmationer og andre arrangementer, fortæller Frank Due.

- Problemet er at Reersøhuset slet ikke er indrettet til så megen aktivitet. Det er nedslidt og utidssvarende, og det er heller ikke stort nok. Vi har bare ikke mange andre muligheder. Efter Postgården blev revet ned, er der ikke andre alternativer, siger Jette Damlund.

De to var med i den aktionsgruppe, som blev nedsat i 2019, efter Kalundborg Kommune lancerede dens Få det fikset-pulje. Her blev der afsat 500.000 kroner til Reersø, og lokalt var der bred enighed om, at disse penge skulle bruges på en modernisering af Reersøhuset.

- Vores planer var måske for ambitiøse. Vi havde udarbejdet et projekt og fået lavet et oplæg, og det blev anslået, at det ville koste 3,5 millioner kroner at føre ud i livet. De resterende tre millioner skulle vi finde fra forskellige fonde. Det fik imidlertid et bedrøveligt resultat, idet ingen af de ansøgte fonde ville tilbyde sig med støtte, fortæller Frank Due.

De 500.000 kroner i Få det fikset-puljen er der dog stadig, og aktionsgruppen vil mødes senere på sommeren for at diskutere situationen. Senere på året håber man, at det vil være muligt at indkalde til et egentligt borgermøde, hvor man kan drøfte, hvad der nu skal ske med den halve million.

- Man kunne bruge det til andre ting, som kan komme beboerne til gavn og glæde. For eksempel en badebro, men Reersøhuset har virkeligt brug for et større køkken, bedre toiletfaciliteter, og vi mangler også adgang til et offentligt toilet i midtbyen, siger Frank Due.

- Vi kunne godt tænke os, at kommunen medvirkede til at realisere moderniseringen af huset, mener Jette Damlund.