Se billedserie Fra den foreløbige arbejdrapport om Kattegat, som udkom i 2019, fremgår, at det sydligste forslag, KKØ-3, tager afsæt i Asnæs mod Samsø Syd. Kortet er udarbejdet af Sund & Bælt for Vejdirektoratet.

Plandirektør: Alle muligheder åbne

Kalundborg - 06. januar 2021 kl. 12:22 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

- Alle muligheder er åbne.

Det siger plandirektør i Vejdirektoratet, Helga Theil Thomsen, til Nordvestnyt.

Det er Vejdirektoratet, der er det samlende omdrejningspunkt for den rapport om en mulig Kattegatforbindelse, som regeringen og Folketinget får i hænderne sidst på året.

Et digert værk, som skal anvise - og kommentere - alle de linjeføringer, der er mulige fra Sjælland til Jylland med Samsø som centralt samlepunkt. Også Sund & Bælt og forvaltninger i Transport og Boligministeriet er med i projektarbejdet.

I efteråret iscenesatte Vejdirektoratet virtuelle borgermøder om mulige linjeføringer og andre vægtige hensyn til en eventuel Kattegatforbindelse. På det tidspunkt stod det klart, at en linjeføring fra Sjællands Odde mod Jylland af mange grunde ikke er aktuel længere. Det efterlader stort set kun halvøerne Røsnæs og Asnæs som afsæt for tunnel/bro videre mod vest.

Plandirektør Helga Theil Thomsen vil i sagens natur ikke kommentere på Kalundborg-borgmester Martin Damms favoritforslag og har ikke mange ord at sætte på projekt-udviklingen siden borgerhøringerne.

Til Martin Damms udspil med en prioriteret linje fra Asnæs via tunnel til syd for Samsø og videre via lavbro mod Jylland, nøjes direktøren med at sige følgende:

- Den pågældende løsning er fortsat i spil. Vi arbejder videre med det meget omfattende projekt hen gennem 2021, og forventer at afrapportere i slutningen af året.

Afrapporteringen, som Helga Theil Thomsen omtaler, handler om den hvidbog, som embedsværket under direktoratets ledelse lægger i hænderne på Folketinget. Rapporten peger ikke nødvendigvis på en bestemt linjeføring. Den skal til gengæld afspejle alle fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder.

Lang proces

Derefter er det alene Folketing og regering, der træffer beslutning om valg af linjeføring - men også om, hvorvidt der overhovedet skal etableres en Kattegatforbindelse. Et ja eller nej til en forbindelse er tidligst til debat og afgørelse efter en VVM-undersøgelse.

Den igangværende rapport er således første led i en lang proces. Såfremt et flertal i Folketinget vedtager, at Kattegatprojektet skal undersøges nærmere, afsættes et antal år (op mod fem) til den omtalte VVM-rapport, som graver dybt i konsekvenser for natur og miljø. Derefter vil Christiansborg i givet fald kunne tage stilling til om Danmark skal forbindes på tværs via Kattegat.

Uanset hvilken løsning, de folkevalgte i givet fald vælger, hvis man siger ja til en Kattegatforbindelse, vil prisen blive på langt over 100 milliarder kroner. den regning skal betales af danskerne via broafgifter ved forbindelsen.

Ja til Kattegat

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm, er ikke i tvivl om, at der er brug for en Kattegatforbindelse:

- En sådan forbindelse vil være et klart plus for miljøet, siger han og uddyber:

- En masse omvejs-kilometer vil forsvinde, og hele indenrigsluftfarten vil ophøre. En Asnæsløsning vil være den løsning, som samlet set får færrest negative konsekvenser for både mennesker og miljø.

På facebook siger Martin Damm i en debat med mange indlæg, og som også handler om Røsnæs:

- Jeg har udtalt mig mange gange om en eventuel motorvej på Røsnæs. Jeg vil gerne arbejde for en konkret løsning - og ikke imod et utal af løsninger. Jeg tror, at den foreløbigt fremlagte rapport omtaler 25 forskellige kombinationsscenarier. Og jeg tror, at vi opnår størst indflydelse ved at arbejde for en bestemt løsning med gode argumenter.