Der skal mere kvalitet ind i undervisningen på Kalundborgs Skoler. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Plan til at forbedre skoler skal være klar til sommer

Kalundborg - 10. marts 2018 kl. 18:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborgs Folkeskoler skal have et generelt løft. På seneste møde i Børn- og Familieudvalget, fik udvalget en redegørelse for arbejdet med at forbedre skolerne.

- Vi har en god folkeskole i Kalundborg Kommune, men vi må konstatere, at vi står med nogle udfordringer, som det på trods af flere års indsats ikke er lykkedes at forbedre, siger formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Udvalgets ønske om en plan for hvordan man kan løfte folkeskolen, kommer på baggrund af den seneste evaluering af de lokale folkeskoler.

I evalueringen af folkeskolerne var der sat fire overordnede politiske målsætninger, der drejer sig om trivsel, fravær, ungdomsuddannelser og inklusion.

Af disse fire målsætninger var det kun målet om at nedbringe elevernes fravær, som delvist er nået. Ingen af de andre målsætninger var opfyldt.

På den baggrund bad udvalget skolelederne om at udarbejde en plan for, hvordan man løfter kvaliteten på kommunens skoler.

- Det er vigtigt at hver skole får sin egen plan, for der er stor forskel på skolernes størrelse, klientel og de udfordringer der står med. Den løsning der er den rigtige for den ene skole, er ikke nødvendigvis den rigtige for den anden, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen, der fortsætter:

- Nu har vi sat en proces i gang. Skolelederen og personalet er dem der er bedst til at finde den rigtige løsning til den enkelte skole, så må vi se hvad de finder frem til.

Formanden fortæller at det er et område som vil have udvalgets opmærksomhed i den kommende tid, og at man forventer et udspil fra skolerne til sommer.