Se billedserie Borgermødet i Høng-hallen fyldte med 80 deltagere klublokalet. Op mod halvdelen af borgerne kom fra Kærby-området, der skal udlægges til industri. Foto: Bjarne Robdrup

Plan med klima og erhverv i toppen - og bekymring i Kærby

Kalundborg - 08. september 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Man skal, helst, være lidt kommunalpolitisk nørdet for at tænde på en kommuneplan.

Som det blev udtrykt tirsdag på borgermødet med 80 deltagere i Høng for Kalundborg Kommunes udviklingsambitioner de næste 12 år, så er en kommuneplan en ret luftig sag, som indeholder en masse gode intentioner, som de fleste kan nikke anerkendende til - men det er først, når de enkelte projekter antager en konkret form, det for alvor bliver interessant.

For borgere i Kærby er udlægning - i den nærmeste fremtid - af nye erhvervsarealer til interesserede virksomheder meget konkret. Henved halvdelen af borgerne på mødet kom derfra, lyder det fra en af dem, Mia Reesen:

- Vi er generelt bekymrede for, hvad der vil ske - og hvad konsekvenserne bliver, siger hun.

Erhvervsudvikling, boligudvikling og klimatilpasning får plads på de øverste hylder i Kalundborg Kommune frem til 2032.

I den periode vil kommunen have fået en motorvej, i hvert fald til Tømmerup-rundkørslen, for den er politisk vedtaget på Christiansborg.

Blot er der endnu ingen, der ved præcist, hvornår den er færdig.

I det kommunale oplæg, som borgerne blev forelagt i to etaper på mødet i Høng, indgik erhverv, boliger og klima selvsagt i indsatsområderne. Boligudviiklingen vil ske i Kalundborg, men også i centerbyområderne Høng, Gørlev, Ubby Jerslev og Gørlev - og hvor der er interesse for det. Kommuneplanen rummer også konkrete overvejelser for udvikling i landsbyerne. Såfremt der er interesse og behov for det.

Erhvervsinteresse

Som det anføres, retter flere virksomheder i disse år interessen mod Kalundborg, som et af Danmarks industrielle hotspots. Der bliver brug for nye erhvervsarealer med tilhørende forsyning og infrastruktur. Med denne udvikling følger ikke alene nye arbejdspladser i kommunen, men også mulighed for øget vækst og beskæftigelse i de eksisterende virksomheder.

I oplægget anføres ligeledes, at der ses interesse fra investorer, der ser muligheder i byudvikling og etablering af flere boliger.

Der er også godt gang i grundsalget, med nye udstykninger i eksempelvis Kalundborg og Høng, og »denne gunstige udvikling følges op af planlægning for nye spændende boligområder, hvor der blandt andet arbejdes med nye måder at tænke naturen ind i byen«.

Fokus på naturen

Planen afdækker også, at netop naturen også er i fokus:

»Med afsæt i udviklingsstrategiens mål om mere natur, der skaber rekreative muligheder, bedre miljø og klimasikring, vil der med kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer, blive arbejdet for at forbedre naturkvaliteten i byen og på landet. Nye naturområder vil blive realiseret de kommende år i samarbejde med lodsejere og andre interessenter«.

En kommuneplan er ingen garanti for, at alle gode intentioner bliver gennemført. Der skal være den fornødne interesse - og behov - for de konkrete forslag til udvikling, som de flrste borgere først tager stilling til, når det overordnede ønske bliver til en konkret lokalplan med et præcist indhold.

At der etableres en motorvej til Kalundborg, kan eksempelvis have betydning for interessen for erhvervsudvikling/udbygning i Svebølle, hvor motorvejen kommer ganske tæt på.

- Det er en af mulighederne. En anden er, at der kan erhvervsudvikles og udbygges omkring Stejlhøj, men også her skal vi tage højde for placering af motorvej, siger borgmester Martin Damm (V).

Klimatilpasning

Kalundborg er godt med, når det gælder klimatilpasning. Et af de områder, planen skal tage højde for, er forventningerne til havstigninger, der kan få indflydelse dels fra Kalundborg havn, dels fra Reersø. Begge steder sker der noget, siger Martin Damm.

Efter indledende oplæg på mødet i Høng fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål til både politikere og embedsværket.

På den kommunale hjemmeside, hvor kommuneplanen er placeret, kan den enkelte borger hurtigt finde ud af, hvad der gælder for borgerens ejendom af muligheder og hensyn ved at skrive adresse eller matrikelnummer ind i søgefeltet. Resultatet af søgningerne vises under det angivne matrikelkort. I søgningen får man et overblik over, hvad der gælder af planrammer og retningslinjekort fra Kalundborg Kommuneplan 2021 samt lokalplaner.

Man kan finde kommuneplanforslaget her: https://www.kp2021.kalundborg.dk/

Sidste frist

Der er også en høringsfrist for kommentarer og svar, som borgerne skal sende til kommunen senest 7. oktober 2021. Alle kan sende høringssvar ved at sende en e-mail til dto@kalundborg.dk eller ved at sende et brev til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Mærk kuverten »Kommuneplan 2021«.