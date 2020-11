Se billedserie Her åbner pizzakæden Domino?s. Åbningsdatoen afhænger af hvornår Domino´s får en byggetilladelse. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Pizzakæde vil satse på Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pizzakæde vil satse på Kalundborg

Kalundborg - 16. november 2020 kl. 19:35 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Nu skal den gamle Shellbutik på Sct.Jørgensbjerg i Kalundborg ikke stå tom i meget længere tid.

I hvert fald har pizzakæden Domino's planer om at åbne i lokalerne.

Hvornår kan Martine Andersen, kommunikationsansvarlig for Domino´s ikke sige.

- Vores åbning af Domino's i Kalundborg afhænger af en byggetilladelse, som vi lige nu afventer, siger hun.

Hun oplyser, at Domino´s har 13 butikker, nemlig på Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro, Kastrup, Søborg, Ballerup, Hvidovre, Roskilde, Lyngby, Greve, Slagelse og to butikker i Odense, nu i Danmark, og man vurderer, at der er mulighed for at åbne 150 butikker med tiden.

- Da vi i øjeblikket har de fleste af vores butikker i København, er vores fokus nu at finde gode placeringer uden for hovedstaden, forklarer Martine Andersen.

- Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal finde et godt sted at åbne en ny butik. I dette tilfælde var det selvfølgelig den fantastiske by, men også den centrale placering, der spillede en stor rolle. Vi har god erfaring med at være på et centralt og lettilgængeligt sted med masser af trafik, hvilket må siges, at være tilfældet med Sct. Jørgensbjerg 42, fortæller hun.

Shelltanken på Sct. Jørgensbjerg gik konkurs i foråret 2019. Der kom hurtigt gang i selve tankanlægget og vaskehallen, men lokalerne hvor der tidligere var kiosk/butik har stået tomt siden.

- Vi glæder os meget til at indtage Kalundborg og give de gode borgere i Kalundborg en fantastisk pizzaoplevelse, siger Martine Andersen.

- Det er interessant at en kædebutik har fået interesse for Kalundborg, siger Brian Sønder Andersen, en af de to formænd for Vores Kalundborg.