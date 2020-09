Se billedserie Vedligeholdelsesprojektet på Equinors raffinaderi i Kalundborg skal rundes af denne weekend. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Pit stop for raffinaderi

Kalundborg - 25. september 2020 kl. 10:54 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Efter 60.000 mandetimer kører det nu på det sidste i det såkaldte pit stop-projekt, der har været i gang på Equinors raffinaderi i Kalundborg siden 1. september. Det betyder, at raffinaderiet er meget tæt på at være i topform igen efter tjek og udskiftning af slidte dele i anlægget, for vedligeholdelsesprojektet afsluttes denne weekend.

Projektet toppede med 420 fremmede håndværkere på pladsen, og prisen kommer til at lande et sted imellem 100 og 150 millioner kroner. Alligevel er det ikke, hvad man på raffinaderiet kalder et stort vedligeholdelsesprojekt. Et såkaldt turn around-projekt er nemlig mere omfattende og kostbart end et pit stop.

Nordvestnyt var torsdag på rundtur på raffinaderiet med Sanne Grønnegaard, der er leder for kvalitets- og risikostyring, hvor hun fortalte, at den første del af pit stoppet gik så godt sikkerhedsmæssigt, at raffinaderiet gav is til alle.

- Men derefter løb vi ind i flere mindre uheld uden alvorlig personskade, som førte til, at vi fra Equinors side besluttede at tage en time out. Den brugte vi til at indskærpe både vores sikkerhedsregler og den tankegang, der betyder, at man husker at følge procedurerne hver eneste gang, over for alle involverede.

Sanne Grønnegaard nævner også, at alle fremmede håndværkere har været på sikkerhedskursus, inden de overhovedet kom inden for hegnet til pit stoppet, der både er forebyggende og korrektivt - således at sandsynligheden for stabil drift øges på grund af tjek og udskiftning af slidte dele.