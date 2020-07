Fem piger havde tilmeldt sig rulleskøjteturen, som Kalundborg Ungdomsskole arrangerer. I første omgang øvede pigerne at bremse.Foto: Mie Neel

Piger var på rulletur

Alle pigerne har prøvet at stå på rulleskøjter før - nogle mere end andre.

- Det er godt at blive fortroligt med at bremse på et fladt stykke, siger Marie Møller Gunnarsson.