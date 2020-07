Se billedserie DGI Fodboldskole. Kr. Helsinge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Piger dominerer fodboldskole

Kalundborg - 10. juli 2020 kl. 16:18 Af Brian Jensen

DGI's fodboldskoler er normalt domineret af drenge. Men sådan er det ikke på fodboldskolen i Kr. Helsinge. Her er der stor overvægt af piger - godt to tredjedele af de 60 deltagere er piger. De satte fredag punktum for en uge med inderside-afleveringer, vristspark, tæmninger og tacklinger.

Det er 25. år i træk, at Kr. Helsinge arrangerer fodboldskole i sommerferien, og en stor del er gengangere fra sidste år. Gruppen af boldglade børn tæller blandt andet spillere fra Kr. Helsinge, Høng, Kalundbog - og otte deltagere fra Specialcenter Sigrid Undset. Fredagens afsluttende program - inden deltagerne får diplom, bold og drikkedunk - bestod af en turnering, hvor der på de enkelte hold var stor aldersspredning.

Blandt de yngste - og alligevel mest løbeivrige - er femårige Isabella Bundgaard Keinicke fra Kr. Helsinge. Hun er fulgt med storebroderen på fodboldskole og er allerede overbevist om, at hun vender tilbage næste år.

- Det sjoveste er at spille fodbold, det elsker jeg. Men det sværeste er at lave sprællemænd. Og min far har fødselsdag i dag, lyder det lidt betuttet fra Isabella i pausen mellem to kampe.

Fodboldskole-inspektør Gitte Andersen har ikke mange klagepunkter efter fem dages fodboldskole.

- Det blæste meget i de tre første dage og mandag regnede det. Men ellers har det været fint, erklærer hun.

Støtteforeningen KHI's Venner har sørget for en prisreduktion for de deltagere, der betaler kontingent i Helsinge Fodbold, mens Fakta i Gørlev sponsorerer frugt og is til deltagerne.