Pia Bjerring flytter sin salon Striglen & Børsten hjem i privaten på Saltbækvej fra 1. juni. Foto: Jørn Nymand

Pia fik et vink med en vognstang

Kalundborg - 14. maj 2018 kl. 17:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er kommet sig rigtig godt efter den hjerneblødning, der pludselig ramte frisør Pia Bjerring den 26. september sidste år. Men samtidig føler hun, at det var et klart og meget tydeligt vink med en vognstang om, at hun skulle lægge sit liv om og ikke udelukkende fokusere på sin salon - Striglen & Børsten på Kordilgade 51 i Kalundborg.

- Derfor har jeg nu taget beslutningen om at flytte min salon hjem i privaten på Saltbækvej 131, hvor jeg fra 1. juni åbner med langt mere fleksible åbningstider, end jeg har her i byen. Jeg vil også tilbyde at køre ud af huset og ordne hår, gerne til institutioner, plejehjem og lignende, hvor der nu er brug for en frisør, siger Pia Bjerring.

Forskellen bliver fremover, at hun i højere grad vil prioritere familien - ikke mindst de to børnebørn. Det glæder hun sig meget til.

Udenfor normal arbejdstid

Pia Bjerring har været frisør i 35 år, og det job har hun bestemt tænkt sig at fortsætter med også i antallet af ugentlige timer, men oplevelsen 26. september sidste år har fået hende til at indse, at det skal være i mere fleksible rammer fremover. Det passer fint i tråd med, at flere og flere kunder har svært ved at få hverdagen til at gå op. Derfor vil Pia Bjerring tilbyde tider udenfor normalt arbejdstid og også om aftenen indimellem. Så kan man lige få klaret klipningen i hjemlige omgivelser - måske sammen med veninderne.

En hektisk periode

- Det var en meget hektisk periode i september sidste år, da jeg faldt om derhjemme, slog hovedet og fik blødningen i hjernen. Først blev jeg transporteret til Holbæk Sygehus og efterfølgende til Roskilde Sygehus, hvor jeg lå i 10 dage.

- Jeg havde ikke fået passet mine tjek hos lægen, og jeg røg for meget. Men alt det er der nu lavet om på, og jeg er helt stoppet med at ryge cigaretter, fortæller Pia Bjerring.

Nu glæder hun sig til at møde sine kunder hjemme og passe sit arbejde der.