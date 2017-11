Peter Jacobsen (DF): - Jeg gav ikke håndslag på aftale

Peter Jacobsen, DF - her i midten mellem den nyvalgte regionsrådsformand Heino Knudsen (tv) og LAs Egon Bo - afviser at have givet noget håndslag på at vælte Martin Damm. Foto: Jesper Bøgh Foto: INGRID RIIS

Kalundborg - 28. november 2017 kl. 12:57 Af Bjarne Robdrup

Peter Jacobsen, DF, brød mandag flere dages politisk tavshed og understreger, at han ikke er løbet fra hverken et politisk håndslag eller tilsagn om at vælte borgmester Martin Damm (V)

Han bekræfter, at han søndag før kommunalvalget deltog i et møde med rød blok, og at han har haft møder med Socialdemokraternes spidskandidat, Gunver Jensen:

- Gode, konstruktive møder, der vil komme til at sætte sit præg på nogle af de politiske dagsordener, Kalundborg skal arbejde med i de kommende fire år. Jeg har stor respekt for Gunver Jensen som politiker, siger han.

Men han afviser kategorisk, at han »på noget tidspunkt har givet konkret tilsagn om at ville vælte Martin Damm af pinden som Kalundborg Kommunes borgmester«.

Gunver Jensen (S) holder fast:

- Peter Jacobsen gav i et møde 19. november med deltagelse af S, Enhedslisten og SF håndslag på, at han ville vælte Martin Damm, hvis der var flertal for det.

Peter Jacobsen:

- I kommunalbestyrelsen i Kalundborg skal man kunne tælle til 14, uanset hvilke taktiske finurligheder, man benytter sig af, hvis man gerne vil regere på flertallet.

Men du stod med en helt konkret mulighed for at blive borgmester?

- Vi ved jo, at SF og Enhedslisten ikke ville kunne pege på mig. Og jeg skal ikke være borgmester på bekostning af et fravalg af Martin Damm. Det er jo det, vi taler om, siger Peter Jacobsen, der forklarer sit fravær fra dialog med pressen med, at han har haft mange gøremål efter valget. Både i Kalundborg og i regionen.