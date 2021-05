Recovery Bulls forsøger at få flere socialt udsatte til at røre sig. Nu udvider foreningen med et petanquehold. Foto: Anders Ole Oslen

Petanque for socialt udsatte

Socialt udsatte i Kalundborg skal også have mulighed for at røre sig og finde et socialt fællesskab gennem idræt og motion. Det mener foreningen Recovery Bulls Kalundborg, der nu starter deres eget petanquehold.