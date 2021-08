Der er mangel på arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune. Nu skal der sættes forskellige initiativer i værk for at løse problemet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Personalemangel skal løses ved fælles hjælp

Kalundborg - 11. august 2021 kl. 05:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

- Vi har en udfordring med at vi mangler medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det er ikke et nyt problem, men vi skal prøve at løse det i fællesskab, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Ældre- og sundhedsudvalget fik ved seneste møde en orientering om rekrutteringssituationen sommeren 2021, som viser, at der mangler personale på flere områder, nemlig i sygeplejen, i den udekørende hjemmpleje, på plejehjemmene og på myndighedsområdet. Det påvirker driften.

Faglighed presset Konsekvenserne er, at opgaver ikke altid kan løses i den ønskede kvalitet, da tiden ikke tillader det, at fagligheden generelt er under pres, at arbejdsmiljøet forringes, og at sagsbehandlingstiderne på myndighedsområdet øges, står der i sagsfremstillingen.

Stor mobilitet Mobiliteten blandt medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet er betydelig i disse tider, hvor stort set alle kommuner er i en lignende situation.

Det betyder blandt andet, at medarbejdere forlader Kalundborg Kommune til fordel for jobs udenfor kommunen eller til pension, at medarbejdere flytter rundt indenfor Kalundborg Kommune (eksempelvis fra den udekørende hjemmepleje til plejehjem og omvendt), ligesom kommunen også får nye medarbejdere til alle områder, men hvor det ofte er en uuddannet medarbejder.

Tal fra ældre- og sundhedsområdet i perioden juni og juli 2021 viser, at 46 medarbejdere er fratrådt til enten en anden stilling udenfor kommunen, afskediget, gået i uddannelse eller overgået til pension/efterløn, 19 medarbejdere er flyttet rundt mellem de forskellige kommunale institutioner, og endelig er 95 medarbejdere ansat i tidsbegrænsede stillinger (heraf de fleste sommerferieafløsere).

Oversigten viser også, at der aktuelt er 933 medarbejdere med et ansættelsesbrev indenfor området.

Stor respekt for ansatte Ifølge Peter Jacobsen skal blandt andre medarbejdere, ledelse, faglige organisationer og politikerne i fællesskab finde nye veje for at løse rekrutteringsproblemerne.

Han og resten af udvalget understreger, at de har stor respekt for den indsats som medarbejderne yder hver dag.

- Der er behov for, at vi får talt faget op, fordi det er et arbejde, som kræver mange kompetencer, siger han.

Hvordan får man flere unge til at tage en uddannelse på området samt hvordan man holder på de ældre medarbejdere?

Nu vil blive der sat forskellige rekrutteringsinitiativer i værk, som vil blive præsenteret og fulgt op på i ældre- og sundhedsudvalget.