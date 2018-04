Ifølge Dorthe Kjær Pedersen kan biotek-ingeniørerne, der begyndte sidste år, og de nye bioanalytikere sparre med hinanden og skabe en synergieffekt, selvom de har forskellige fag. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Permanent campus vil styrke studiemiljøet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Permanent campus vil styrke studiemiljøet

Kalundborg - 19. april 2018 kl. 05:58 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for den kommende tid skal Professionshøjskolen Absalon sætte midlertidige pavilloner op, som skal fungere som undervisningslokaler for både de studerende på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi og de nye studerende på bioanalytiker-uddannelsen i Kalundborg, der begynder efter sommerferien.

Pavillonerne er ment som en løsning i op til to år, og imens arbejder man på en permanent løsning for uddannelserne, som gerne skal munde ud i et samlet campus.

- Vi kan ikke melde noget ud endnu, men vi arbejder konkret på en løsning med en campus-model, der styrker studiemiljøet i Kalundborg og den fortsatte udvikling af Kalundborgs status som studieby, siger Dorthe Kjær Pedersen, der er centerchef på Center for Engineering på Professionshøjskolen Absalon.

Med et permanent campusmiljø i Kalundborg, vil det ifølge centerchefen også blive nemmere at skabe et socialt fællesskab omkring begge uddannelser - noget der har vist sig at være lidt op ad bakke igennem det første år af de 40 diplomingeniørers uddannelse.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har mange studerende, der pendler, og det er ikke de bedste forudsætninger for at skabe et fedt studiemiljø. Det går stadig lidt trægt med at opbygge et stærkt socialt fællesskab. Der ville et samlet campus være meget gavnligt, og i den forbindelse vil jeg også sige, at noget af det, vi ønsker os allermest, er et kollegie, hvor de studerende, kan bo, siger hun og uddyber:

- Lejlighedsmarkedet er skruet en lille smule højt op her i byen, så det kan være svært at få det til at hænge sammen økonomisk. Heldigvis har vi været gode til at finde relevante studiejobs til alle studerende, der var interesserede, men et kollegie ville være endnu bedre.

Hun mener samtidig, det kan styrke bosætningen i kommunen.

- Vi ved af erfaring med andre uddannelser i provinsen, at mange har tendens til at blive boende i de områder, de lærer at kende, mens de studerer. Selvom bioanalytikere fortrinsvis uddannes til sygehussektoren - her Holbæk eller Slagelse - så kan man jo sagtens bo i Kalundborg, siger hun.