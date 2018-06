Se billedserie Per Toftgaard efter det 10. nyløb - med pokal (pilsner) og med ret til egen etiket - og højt humør. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Per er nyløber på 10. år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Per er nyløber på 10. år

Kalundborg - 09. juni 2018 kl. 18:38 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er en beretning om en endog meget trofast motionsløber: Per Toftgaard, 51 år, født og opvokset i Høng. Rejsende i tøj, far til to voksne børn - og bedstefar! Og så er Per meget interesseret i motion. I hvert fald, hvis det ikke varer for længe, og under det skyldige hensyn, at der også skal være tid til dyrke en anden kunstart - som livsnyder.

Det er snart nogle år siden, at Høng Motionsklub så dagens lys. Og dengang, da det hele begyndte, var en af nyløberne Per Toftgaard. Han er gammel sportsmand (håndboldspiller) så det varede ikke længe, før Per kom i en anstændig form.

Men når man som han er rejsende i tøj, med hele Danmark som arbejdsplads, kan det knibe med at finde tiden - og måske også (dog naturligvis kun i mindre grad) motivationen - til at møde op til løbetræningerne, når vejret skifter fra blå himmel og fuglesang til gråtonede regnslag med vinden piskende om de flagrende hårlokker.

Så hen over efteråret, og i hvert fald ikke ind i vinterkulden, havde Per fundet andre interesser foran kaminen på Finlandsvej hos fru Helle og børnene.

- Man skal jo også passe sit arbejde, som Per siger. Han er ansat i en virksomhed, der hedder Clean Cut. Og i en anden, der bærer navnet Fat Moose (tyk elg) hvilket naturligvis er en ren tilfældighed.

Nå, det bliver jo som bekendt forår igen, med lunere luftlag. Og en positiv attitude til lysten at svinge den drengede krop ud på landevejen. Så tilbage til løbeklubben.

Ja, kære venner. Så har I mig tilbage, lyder det, når sæsonen begynder.

Sådan har det været - i 10 år. »Same procedure as last year« som Per kækt kan citere en for de fleste danskere fast tv-tradition nytårsaften.

Hvert år afslutter nyløberne i Høng Løbeklub - efter 12 ugers træning med løb og gang - ptogrammet med et »eksamensløb« på fem km i Bildsø Strand. Det er lidt af en fest. Bagefter er der kaffe og morgenbrød til såvel nye som løbetrænere og andre aktive fra klubben, der gerne deltager denne dag.

I år var flere end 90 aktive i gang i skoven.

Også Per Toftgaard.

Han deltog i sit 10. nyløb.

For sjov havde han spurgt, om der dog ikke kunne indstiftes en pokal til så trofast og flittig en nyløber.

Og løbeklubbens bestyrelse tog i den grad fusen på Per. Efter de fem km overrakte klubben Per en kurv med Pokaløl, endda med egen specialfremstillet etiket.

Per var - for en gangs skyld - mundlam.

Men hvad så? Ser vi ham så som nyløber igen i 2019, spurgte vi Pers hustru, Helle Bonde Toftgaard:

- Jeg tror, der er en chance for, at 10. gang er lykkens gang, og at han dennegang holder fast. Klubben har nemlig overtalt Per til at blive hjælpetræner. Og så skal man jo møde op, ikke? Og gerne selv løbe lidt med rundt. Jo. Vi er optimister derhjemme. I hvert fald indtil videre!