Se billedserie Per Vers gæstede Skolen på Herredsåsen med et show, der kom omkring idégenerering, associationer og hjertet - både symbolsk og fysisk. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Per Vers skød Leaps-forløb i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Per Vers skød Leaps-forløb i gang

Kalundborg - 18. maj 2021 kl. 08:31 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

For 7. klasse på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg var skoledagen mandag noget anderledes, end den plejer.

Dagen markerede begyndelsen på et nyt Leaps-forløb, og det var ingen mindre end rapperen Per Vers, der stod for at åbne ballet.

Leaps er navnet på et undervisningsforløb, der har til formål at skabe interesse for Stem-feltet - »science, technology, engineering og mathematics«.

Skolen på Herredsåsen er en af fire skoler i Danmark, der er med i Leaps-programmet.

- Det har ikke været muligt at lave Leaps-forløbet online, og nu - efter længere tid hjemme - trænger eleverne til »et skud vitaminer«. Derfor kommer Per Vers som en overraskelse, og hans måde at udtrykke sig på, håber jeg, eleverne kommer til at kunne bruge i det videre forløb, siger Kirsten Noe, der er lærer på skolen.

Denne gang er temaet for 7.-klasserne hjertet i både fysisk og symbolsk-poetisk forstand, som de skal beskæftige sig med i fagene dansk, idræt, biologi og diverse valgfag over de næste tre uger, og det var netop hjertet, der var omdrejningspunktet for Per Vers' optræden.

Det gode hjerte - Badunkadunk, lyder det fra Per Vers på scenen, da eleverne har fundet sig til rette på stolene foran .

- Badunkadunk, lyder det igen. Som en puls. Hjerteslag.

- Det her forløb handler om det gode hjerte. Badunkadunk. Om hvad der får vores hjerte til at slå. Badunkadunk.

Selvom eleverne måske er for unge til at vide, hvem Per Vers er, og hvad han laver, formår han at fange deres opmærksomhed. Eleverne er stille, og blikkene er rettet mod scenen, mens Per Vers fortæller om sin barndom i Gram. Det var her, han opdagede hip-hoppen, der fik hans hjerte til at slå. Med anekdoter om hans første møder med freestyle-rap og rapmusik i det hele taget - det hele piftet op med lidt referencer til videnskaben - får han lagt fundamentet til det, der nu skal til at ske.

Freestyle og brainstorm Han beder eleverne om et ord.

- »Snif«, lyder det fra en dreng på forreste række, og så kommer beatet på.

Over to minutter viser Per Vers, hvor meget man kan få ud af et enkelt ord, hvis man formår at skabe associationer, og efter optrædenen er det blevet elevernes tur. På et whiteboard brainstormes ord, der har med hjertet at gøre - både symbolsk og fysisk.

- Idræt! Overvægt!

- Puls!

Og så er Leaps-forløbet ellers skudt i gang.

Eleverne skal i løbet af de tre uger producere kortfilm om blodkredsløb, inden de til en elevstyret samtale skal fortælle, hvad forløbet har lært dem. Samtidig skal de lave et lille forsøg, hvor de hver dag løber i 20 minutter, for at se, hvad det betyder for deres kredsløb og velbefindende.