Pensionsopsparingen vokser hastigt i Kalundborg

110.374 kroner mere ind på pensionsopsparingen til at leve for, når arbejdslivet er slut. Det kunne medlemmer hos PensionDanmark bosat i Kalundborg Kommune glæde sig over i 2017. Beregningen er foretaget på et gennemsnitligt kernemedlem på 40-50 år.

- Pensionsopsparing kan måske virke som en fjern bekymring for alle dem, der forhåbentlig har mange gode år tilbage i arbejdstøjet. Men forhåbentlig kan de store afkast få flere borgere i Kalundborg Kommune til at interessere sig for opsparingen og huske at udnytte den medfølgende sundhedsordning, som kan have stor betydning for livskvaliteten både under og efter arbejdslivet, siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.