Se billedserie Snart bliver de to kvier og tyren i Galloway-flokken på naturplejearealet ved Tissøs østlige bred til flere. Begge kvier er nemlig drægtige og nedkommer om en måneds tid med kalve. Foto: Søren Kloster Sørensen

Pensionist plejer naturen

Kalundborg - 20. april 2018 kl. 10:12 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

68-årige Knud Hansen fra Høng har fået lov at låne et areal ved Tissøs østlige bred, som ejes af Sæbygaard. Her har han gang i sit eget lille naturplejeprojekt, og i et års tid haft de tre helårsgræssende Galloway-kreaturer til at gå og afgræsse området.

Knud Hansen nyder at køre ud til folden hver dag i sin kabinescooter for at se tiul dyrene, men det praktiske formål er endnu vigtigere for ham.

- Herude ved Tissø er lysesivene ved at få magten over de andre græsarter, og det er en skam. Kreaturerne spiser det, tramper det ned og sørger for, at det ikke gror helt til. Hvis jeg ikke gjorde noget herude, så ville der ikke ske ret meget. Så ville folk oppe på parkeringspladsen ikke kunne nyde deres madpakke og se ned på skønheden, fordi det hele ville være groet til. Kvæget kan gå herude hele året, og foreløbig er det gået rigtig godt, siger Knud Hansen, der ikke har søgt EU-midler til naturplejen.

- Nej, det meste naturpleje er dikteret af EU's regler, og det er ikke noget for mig. Jeg lader dyrene gå her, fordi jeg selv tror på, at det er godt for naturen herude. Jeg får lidt økonomisk støtte til hegn og så videre af kommunen, men ellers er det min egen lille pensionistbeskæftigelse. Så bruger jeg lidt af folkepensionen på nogle spande vitaminer og mineraler til dyrene i stedet for at gå i bankohallen, siger han.

Knud Hansen ser gerne, at det helårsgræssende Galloway-kvæg vinder mere indpas - også i Natura 2000-områder som Tissø.

- Det er vigtigt at gøre de steder, hvor det kan lade sig gøre. Det kræver, at man bøjer lovgivningen lidt en gang imellem, men i dag får mange områder langt han ad vejen bare lov at ligge. Naturen er noget, vi skal værne om, hvis vi vil sikre den for fremtiden, siger han.

