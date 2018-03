Se billedserie Søs Bolette Enevoldsen arbejder som privatrådgiver i Danske Bank i Høje Taastrup. Inden da var hun to og et halvt år i Danske Banks Kalundborg-afdeling. Mandag var hun gæsteunderviser på STU/CSU. Foto: Peter Andersen

Pengeuge: Læg budget og modstå fristelser

Kalundborg - 13. marts 2018

Afdrag, inflation, indlånsrente, udlånsrente og ÅOP. Der er nok at holde styr på for de lidt over 20 elever på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse/Center for Specialundervisning (STU/CSU) på Lundevej i Kalundborg, der mandag formiddag får undervisning i privatøkonomi.

Underviseren er Søs Bolette Enevoldsen, privatrådgiver i Danske Bank med en fortid i bankens afdeling i Kalundborg. Inden undervisningen fortæller hun, at der særligt er tre ting, som hun håber eleverne tager med sig.

- For det første, at de skal forstå vigtigheden af at lægge budget. Dernæst at de skal undgå at optage kviklån, og til sidst at de ikke skal havne i RKI (register for dårlige betalere, red.). Som ung kan man hurtigt blive fristet, siger hun.

Undervisningen er en del af Pengeugen 2018, som der blev taget hul på mandag. Det er et initiativ taget af finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark, og som løb af stablen første gang i 2014. På STU/CSU, hvor eleverne er i aldersgruppen 18-25 år, er det Valdemar Henriksen, der har sørget for at få Søs Bolette Enevoldsen ud og undervise eleverne.

- En del af vores unge kommer galt af sted på det her område. Det håber vi, at dagens besøg kan være med til at modvirke, siger han.

Pengeugen 2018 er i gang hele ugen over hele landet. I Kalundborg skal Søs Bolette Enevoldsen forbi 7.b på Nyrupskolen på onsdag, mens Nordea lægger vejen forbi 8.a og 8.b på Rynkevangskolen henholdsvis tirsdag og onsdag.