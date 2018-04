Se billedserie Det planlagte havnehus på Røsnæs Havn til kajakkker, sejlerfolket og en kiosk skal matche det populære og flotte aktivitetshus, som stod færdigt i sommeren 2016. Foto: Peter Andersen

Pengegave til nye projekter

Kalundborg - 11. april 2018 kl. 12:34 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden var stor hos Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, da man for nylig fik at vide, at den tidligere ejer af K-salat i Havnsø Niels Jørgen Frank havde besluttet sig for at donere ikke mindre end 100.000 kroner til udviklingsprojektet på Røsnæs.

Niels Jørgen Frank, der inden K-salat tjente en god skilling i USA, har ikke selv nogen decideret tilknytning til Røsnæs, men han har ifølge næstformand i Røsnæs Udvikling- og Beboerforening Mogen Anholm en stor forkærlighed for naturen på Vestsjælland.

- Jeg kendte overhovedet ikke noget til ham på forhånd, men jeg kender hans storebror fra Sønderjylland igennem mit engagement inden for kvægbrug, og derigennem havde broren fortalt om vores frivillige indsats for at udvikle Røsnæs. Det var Niels Jørgen Frank meget betaget af, og derfor kom han ud for at besøge os og besluttede sig for at donere de mange penge, fortæller Mogens Anholm.

Overdragelsen af den store pengegave fandt sted forleden på Kalundborg Rådhus, og det er allerede besluttet, hvad pengene skal bruges på. Foreningen er nemlig i færd med at rejse to millioner kroner, som skal bruges til at udvikle Røsnæs Rundt-projektet yderligere.

Planen er således at etablere et havnehus, der matcher aktivietetshuset på Røsnæs Havn, som kan huse 40 kajakker, klubhus for sejlere og en lille kiosk. Derudover vil man lave en ny kajakrute fra Havnsø og rundt om Røsnæs-spidsen og derfra ind til Kalundborg samt en flydeponton med shelter ved Krogebæk og tre nye af de såkaldte landmarks med sidebroer, hvor man kan lægge til i kajak.

- Vi har 900.000 kroner nu og er i færd med at søge fonde, siger Mogens Anholm.