I 2020 måtte uddannelses- og lærlingemessen aflyses på grund af corona-situationen. Det bliver en hverdag i november at messen skal holdes i år. Foto: Eva Lyng Johansen

Penge til uddannelses- og lærlingemesse i 2021

Kalundborg - 31. januar 2021 kl. 12:33 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

På det kommende børn- og familieudvalgsmøde skal der besluttes om der skal gives 61.200 kroner fra udviklingspuljen på skoleområdet til en uddannelses- og lærlingemesse i Kalundborg i november 2021.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse vil i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd stå for en uddannelses- og lærlingemesse målrettet elever i 8. klasse. På messen kan eleverne få inspiration og viden om deres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der var uddannelses- og lærlingemessen i Kalundborg i 2018 og 2019. I 2018 blev messen finansieret af projektmidler fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Da disse ikke længere kunne finansiere messen, besluttede børn- og familieudvalget både i 2019 og 2020 at afsætte midler fra udviklingspuljen til messen. I 2020 blev messen dog aflyst på grund af corona-situationen.

Unge fortæller

På uddannelses- og lærlingemessen tilbydes ungdomsuddannelser og lokale virksomheder, der har lærlinge, hver en stand, hvor både medarbejdere og elever/lærlinge kan fortælle om uddannelsesmulighederne og svare på deltagernes spørgsmål. Formålet er, at deltagerne får et godt kendskab til uddannelsesmulighederne og kan blive inspirerede af andre unge i forhold til deres eget studievalg.

Messen foregår over en hel dag, og de elever, der deltager, får nogle opgaver, de skal løse på messen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har udviklet et undervisningsmateriale til før- under- og efterbehandling af messen, så eleverne sikres det størst mulige udbytte af dagen.

Børn- og familieudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2020, at det fra 2021 og frem skulle være obligatorisk for folkeskolerne at deltage med 8. klasse i uddannelses- og lærlingemessen. Messen foregår en hverdag i november, så 8. klasserne kan deltage i skoletiden.

Uddannelses- og lærlingemessen vil fortsat være åben for alle elever fra 7. klasse til 10. klasse og deres forældre. Ligesom der vil være åbent for elever på FGU, unge fra Jobcentret og unge fra ungdomsuddannelserne.

De 61.200 kroner skal dække udgifter til lokaleleje, opstilling af borde og oprydning, opsætning af el og vand, leje af borde og stole, transport af eleverne og annoncering. Grunden til, at udgifterne er større end sidste år, er, at der forventes flere deltagere, da det er obligatorisk for 8. klasserne at deltage i år, og derfor er der behov for større lokaler.