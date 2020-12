Foto: Per Buurgaard Christensen

Cykling uden alder har fået 36.000 kroner i tilskud i 2021.Foto: Per Christensen

Artiklen: Penge givet til aktiviteter for ældre

Penge givet til aktiviteter for ældre

På det seneste møde i ældre- og sundhedsudvalget skulle politikerne fordele midler til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2021,.

I år var der 15 ansøgninger til puljen, og derudover er to foreninger overført fra § 18 ansøgninger.

Der er ansøgt for i alt 439.990 kr. eksklusive drift af de frivillige aktivitetscentre, som fra og med januar 2020 permanent indgår i budgettet.

- Mange foreninger har ikke fået brugt deres penge i 2020 på grund af corona, men nu kan vi håbe et højt aktivitetsniveau for 2021, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.