Pavestræde i Kalundborg

Pavestræde set fra Vænget mod Skibbrogade. Til venstre er det Bethesdagade, og i huset på hjørnet var der en del lejligheder. Til højre opkørselen til Kordilgade 10, og derefter Kalundborg Folkeblad. Alle de huse, der kan ses på billedet, blev nedrevet for at give plads for Bredgade. Foto: 1972 (Kalundborg Lokalarkiv)

Foto: Picasa