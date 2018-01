- Ved at udelukke brystkassens akupunkturpunkter vil man amputere hele akupunkturen og dens effekter, lyder advarslen fra Karin Pedersen.

Pas på med at afvikle akupunktur

Kalundborg - 15. januar 2018

Kalundborg: - Er vi nu ved at afvikle akupunkturen i Danmark?

Sådan spørger akupunktør Karin Pedersen, som i de seneste 22 år har haft klinikken på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg og på 10. år sidder som censor for nogle af Praktiserende Akupunktørers skoler. Dét, der får hende til at reagere, er et forslag om lovændring, så akupunktører forbydes at sætte nåle i brystkasseregionen både for og bag.

- Det vil være den største fejl i akupunkturens historie i Danmark. Lovforslaget kommer efter en tragisk hændelse, hvor en akupunktør punkterede begge lunger på en patient. Patienten døde få timer efter behandlingen. Akupunktøren er endnu ikke dømt og nægter i øvrigt at have forvoldt skaden. Denne episode er den første og eneste skade af sin art med dødelig udgang i Danmark, siger Karin Pedersen.

Hun forklarer, at udelukkelse af alle brystkassens akupunkturpunkter fra akupunkturbehandling vil amputere hele akupunkturen og dens effekter, der er baseret på samspillet imellem punkterne og energien i kroppen.

- Der bliver i medierne skrevet om, at akupunktur er en farlig behandling. Og ja, det er det, hvis ikke der bliver truffet de rette forholdsregler under behandlingen, specielt på brystkasseområdet, men også andre punkter på kroppen, siger akupunktøren.

Karin Pedersen fortæller, at akupunktur er blevet populært blandt læger, fysioterapeuter og andre sundhedsautoriserede personer som en nem, hurtig og effektiv behandlingsform. Det er desværre disse fagpersoner, der oftest har den laveste uddannelse inden for akupunktur, og det er her, at de største skader er sket, vurderer hun og foreslår, at man kun tillader folk med en reel uddannelse i akupunktur at behandle.

Karin Pedersen mener, at det er »helt på hovedet«, at det nye lovforslag fra sundhedsministeren handler om, at det ikke længere skal være lovligt for akupunktører at behandle patienter i brystkassen:

- Nu skal denne behandlingsform udelukkende forbeholdes læger - altså læger uden uddannelse i akupunktur. Og ellers skal vi akupunktører underlægges supervision af en læge, som ikke behøver have det mindste kendskab til akupunktur, lyder det undrende fra Karin Pedersen, som mener, at det kun vil give patienterne en falsk sikkerhed.