Maja Hansen er ny formand for Partiforening For Røsnæs, Raklev Og Omegn. Foto: Privatfoto

Partiforening får ny formand

Kalundborg - 27. april 2021 kl. 10:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Socialdemokratisk Partiforening For Røsnæs, Raklev Og Omegn har fået ny formand. Valget er faldet på den 71-årige Maja Hansen, der er et velkendt ansigt i lokale socialdemokratiske kredse.

- Efter Hanna Vestenaa trak sig som formand blev næstformand Theis Brogård Olsen konstitueret som midlertidig formand. Han havde imidlertid intet ønske om at overtage formandsposten, derfor holdt vi mandag aften et virtuelt repræsentantskabsmøde, hvor medlemmerne blev enige om at pege på mig, fortæller Maja Hansen.

Maja Hansen var godt klædt på til at overtage posten. Hun har været medlem af Socialdemokratiet siden 1968, været aktiv i fagbevægelsen, har siddet i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune ad flere omgange og hun nåede både at være suppleant og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Kalundborg inden den nye partiforening blev dannet.

- Jeg blev opfordret fra flere sider til at stille op til formandsposten, og jeg er en gammel cirkushest, så det var svært at sige nej. Samtidig vidste jeg, at jeg havde en god bestyrelse som jeg kunne støtte mig op af, siger hun.

Det har ikke været nogen hemmelighed, at forholdet mellem de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg har været betændt. Maja Hansen håber imidlertid, at medlemmerne er klar til at se fremad mod kommunalvalget senere på året.

- Jeg tror på at vi kan få samarbejdet til at fungere. Det er vi simpelthen nødt til, siger hun.