Enhedslisten og SF foreslår at borgerne i Kalundborg Kommune skal kunne rejse borgerforslag i Kommunalbestyrelsen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Partier vil styrke lokalt demokrati med borgerforslag

Kalundborg - 23. september 2019 kl. 09:27 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Kalundborg Kommune skal mere aktivt inddrages i lokaldemokratiet. Det skal ske ved at give dem mulighed for at stille egentlige borgerforslag, som så skal behandles på et efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen. Det mener Enhedslisten og SF, der vil have ideen taget op på onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen.

- Vi oplever en stigende interesse for vores lokaldemokrati. Se for eksempel i Svebølle omkring det gamle rådhus. Grundlæggende mener vi, at det er et gode, når borgerne engagerer sig i vores demokrati, så vi håber at kunne styrke og understøtte denne interesse, ved at give dem mulighed for at stille forslag i Kommunalbestyrelsen, siger Niels Erik Danielsen (EL).

Ideen er inspireret af modellen, hvor borgere kan rejse et borgerforslag til behandling på Christiansborg, hvis forslaget kan samle 50.000 underskrifter. Lokalt forestiller forslagsstillerne sig en lignende model.

- Det er vigtigt, at de enkelte borgerforslag har en lokal opbakning. I vores brev om ideen til Kommunalbestyrelsen foreslår vi at et borgerforslag skal samle mindst 1.000 underskrifter for at kunne komme for Kommunalbestyrelsen. Det er dog bare et tal, og det kan være der skal ændres på det i den endelige model, siger Niels Erik Danielsen.

Ifølge Enhedslisten og SF's oplæg, så kan alle der har stemmeret i kommunen rejse et borgerforslag, derudover skal borgerforslag holde sig indenfor de områder som kommunen i forvejen arbejder med, og hvis kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om et borgerforslag kan det ikke rejses igen.

Forslagsstillerne forestiller sig, at forslag kan lægges op på kommunens hjemmeside, og at underskrifter kan indsamles på denne elektronisk.