Partier savner konkrete mål i skole- strategi

ørne- og familieudvalget i Kalundborg er splittet omkring den nye folkeskole­strategi. Mindre­tallet så gerne, at man opstillede nogle mere konkrete, politiske målsætninger i strategien.

Et flertal i Kalundborg Kommunes børne- og familieudvalg besluttede onsdag aften at sende et forslag til en ny, kommunal folkeskolestrategi i høring på de lokale folkeskoler og faglige organisationer.

Det var imidlertid ikke et enigt udvalg som stod bag beslutningen.

Mens flertallet, bestående af udvalgets fire Venstre-medlemmer, Thomas Pedersen, Malene Grandjean, Kristian Kallenbach og formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen, stemte for, så stemte både Kristine Vesterskov Olsen (S), Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste) og Thomas Malthesen Hiorth (SF) imod.

- Det forslag, som nu bliver sendt i høring, er fint skrevet og indeholder nogle fine intentioner, som det er meget svært at være uenige i. Til gengæld er det stort set renset for politiske målsætninger, siger Thomas Malthesen Hiorth.

Han havde gerne set, at forslaget havde fået en mere grundig, politisk behandling, og at man havde opstillet nogle konkrete mål i folkeskolestrategien.

- Det er ikke, fordi vi ønsker at pålægge lærere og pædagoger en masse mål, som de skal stresse efter at opnå, men derfor kunne vi godt opstille nogle politiske målsætninger, som vi skal arbejde for, at folkeskolen skal kunne opfylde, men Venstre er åbenbart blevet bange for at opstille for konkrete mål, efter vi så, hvor svært vi havde ved at opfylde de sidste målsætninger, som kommunalbestyrelsen vedtog, fortsætter han.

Samtidig havde mindretallet gerne set, at man havde afventet resultatet af en undersøgelse, som Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er ved at udføre.

- Vi har en fortælling om, at vi i Kalundborg Kommune står med nogle forskellige sociale udfordringer. Denne analyse kan give os et mere klart billede af, hvordan virkeligheden ser ud, hvilket kunne være meget nyttigt i forbindelse med udviklingen af folkeskolestrategien, siger Thomas Malthesen Hiorth og fortsætter:

- Vi forstår ikke det hast­værk, man har i Venstre, men det er åbenbart meget vigtigt at få den nye folkeskolestrategi færdig inden et valg.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen afviser kritikken.

- Der er allerede lavet et meget grundigt ­forarbejde til folkeskolestrategien, hvor

vi har lagt stor vægt på borgerinddragelse.

- Selvfølgelig er det ikke en færdigbehandlet folkeskolestrategi, vi sender i høring. Det ville jo ikke give nogen mening at sende den i høring, hvis der ikke stadig var mulighed for at lave ændringer i strategien på baggrund af høringssvarene, mener formanden.