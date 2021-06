Indfaldsvejene til Mullerup var afspærret af politiet efter granatangrebet den 3. oktober sidste år. Foto: Anna Egeris Karstoft

Send til din ven. X Artiklen: Par levede i daglig frygt for Bandidos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Par levede i daglig frygt for Bandidos

Kalundborg - 04. juni 2021 kl. 14:53 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En dagligdag præget af frygt.

Sådan havde hverdagen været for den 47-årige Lars Riis Klint i tiden efter, han i september 2019 var udsat for et voldsomt overfald, og frem til granatangrebet mod hans hjem godt et år senere.

- Min klient var i konstant alarmberedskab. Han var altid på vagt, når han mødte fremmede mennesker. Han turde ofte ikke opholde sig på det samme sted længere tid ad gangen og kørte rundt i en campingvogn, og han dækkede vinduerne til, når han endelig var hjemme, fortalte forsvarer Flemming Wahren, der læste op fra en personundersøgelse, der var lavet på den 47-årige Lars Riis Klint, efter han blev arresteret den 3. oktober 2020.

Så slem havde hverdagen været, at det havde været en lettelse for Lars Riis Klint at blive varetægtsfængslet.

- Han har følt sig mere tryg, siden han er kommet ind og sidde i arresten, og han sover bedre om natten. Han indrømmer dog også, at han stadig indimellem tænker over, at hvis nogen ønskede at bryde ind og slå ham ihjel, ville det være ganske let, sagde Flemming Wahren.

Sagen bundede i en konflikt, som Lars Riis Klint var endt i med et medlem af Bandidos, der bundede i det uopklarede drab på en af Lars Riis Klints venner i 2018.

Konflikten kulminerede i første omgang med et overfald på Ulstrupvej nær Gørlev.

Her blev Lars Riis Klint overfaldet af en gruppe af mænd med flere slagvåben, her i blandt en økse.

Under overfaldet fik den 47-årige blandt andet et åbent hug-sår i ansigtet, kraniebrud samt en overskåret akillessene. Det lykkedes ham dog at undslippe overfaldsmændene, og efterfølgende var hans vidneudsagn med til at få et medlem af Bandidos idømt en straf på tre et halvt års fængsel for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.

Efter retssagen stoppede politiet imidlertid med at overvåge Lars Riis Klints hjem i Mullerup. Han frygtede dog stadig Bandidos, og da han heller ikke kunne få udleveret en overfaldsalarm af politiet, traf han i stedet det skæbnesvangre valg at anskaffe sig flere skydevåben for at kunne beskytte sig selv og sin 33-årige kærest Jette Hulebæk Kristiansen.

Mens Lars Riis Klint erkendte sig skyldig i våbenbesiddelse, så nægtede Jette Hulebæk Kristiansen i retten, at hun havde haft kendskab til våbnene. Anklager Thomas Rasmussen læste dog op af forklaringer, som den 33-årige kvinde skulle have givet til politiet. Af denne fremgik det blandt andet, at hun skulle have været så bange for Bandidos, at hun kun kunne sove, når hun havde et af våbnene hos sig. Af forklaringen fremgik det ligeledes, at hun skulle have hjulpet Lars Riis Klint med at skjule våbnene, inden politiet ankom.

Dette benægtede den 33-årige kvinde imidlertid hårdnakket, at hun skulle have sagt, da hun afgav forklaring i retten. Hun sagde i stedet, at hun troede, at der var tale om paintball-våben.

- Jeg kan ikke kende forskel på en paintballpistol, en splatterpistol og en rigtig pistol.

- Jeg har ingen forstand på våben, sagde hun og fortsatte:

- Jeg afgav forklaring til politiet lige efter eksplosionen. Jeg var bange, forvirret og ked af det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have sagt sådan, sagde hun.

Dommere og nævninge lod sig dog ikke overbevise af hendes forklaring, som dommer Gry Berdiin beskrev som konstrueret til lejligheden og utroværdig.