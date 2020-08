Mandag blev retssagen mod et par fra Høng indledt ved Retten i Holbæk, hvor det står tiltalt for at have snydt i skat for i alt 3,5 millioner kroner. Foto: Mie Neel

Artiklen: Par fra Høng tiltalt for skattesnyd for millioner

Par fra Høng tiltalt for skattesnyd for millioner

Sagens omdrejningspunkt er flere kontooverførsler fra 2010 og 2011, hvor en 50-årige kvinde ifølge anklageskriftet skulle have modtaget i alt 5,6 millioner kroner, imens hendes 57-årige, mandlige samlever skulle have modtaget 1,5 millioner kroner.

Mandag gik retssagen i gang mod et samlevende par fra Høng, der ved Retten i Holbæk står tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her