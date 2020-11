En stillits kom flyvende tæt på Dyrenes Paparazzo og landede. Klik, klik, og så var den i kassen. Foto: Per Huniche

Paparazzoens pletskud

Per Huniche fra Kalundborg, også kendt som Dyrenes Paparazzo, bærer hovedansvaret for, at Nordvestnyt Kalundborg formentlig er den danske avis, der bringer flest billeder af fugle, der både kan være smukke og sjældne.