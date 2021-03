Pantstation skal bygges om

Det betyder, at pantstationen har sidste åbningsdag tirsdag den 6. april.

Lukningen skyldes, at pantstationen skal ombygges med ny teknologi, hvor aflevering foregår uden pantsække, og panten bliver overført til borgerens konto langt hurtigere end tilfældet er i dag.

I stedet for at bruge pantsække, skal man blot hælde dåser og flasker ned i en tragt.

Under coronanedlukningen er der også sket en kraftig opblomstring af brugen af pantstationer.

- Forbruget er jo flyttet hjem, og pantstationer er en nem måde at komme af med sin pant. Faktisk viser det sig, at når folk først har prøvet det en gang, så fortsætter de ofte med at bruge pantstationen, siger Mette Klint.