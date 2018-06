Se billedserie Svæveflypilot John Jensen bor til daglig i Valby, men ikke i weekenderne. Der overnatter han i hytterne ved siden af flyvepladsen i Kaldred, så han kan komme ud at se tingene lidt fra oven. Han sørgede på behændig vis for, at Nordvestnyts udsendte kom sikkert op og ned igen. Foto: Jesper Skovgaard

Panorama med luftens svævende helte

Kalundborg - 04. juni 2018

Mellem benene bevæger rorstangen sig i nervøse trækninger, mens piloten går sikkerhedstjekket igennem.

Mellem ørerne breder et spændt, forventningsstivnet og lettere ængsteligt smil sig i ansigtet. Ovenfra bager solen ned på Nordvestnyts udsendte reporter, som er blevet lokket med ud på Kaldred Flyveplads for at komme en tur op i højderne med Kalundborg Flyveklub.

Hårene på mine solcremeindsmurte arme rejser sig i takt med, at hood'en lukkes i og afskærmer os fra jorbundetheden.

Jeg sidder forrest som dødvægt i 450 kilo strømlinet glasfiber, som lige om lidt skal knap 700 meter op i luften.

På ryggen sidder en faldskærm, som jeg ikke har den fjerneste idé om, hvordan man udløser.

»Nå, vi må jo gå ud fra, han kan sit kram«, når jeg at tænke om piloten John Jensen, der har sat sig på sædet bag ved mig i det lille svævefly.

Kort efter starter et omkring 40 år gammelt, hvidgrønt tidligere sprøjtefly sin propel foran os, og hurtigt strammes linen, som kobler os sammen. Få sekunder efter har jeg mistet jordforbindelsen og vi er på slæb mod de højere luftlag.

Den sande oplevelse

For medlemmerne i Kalundborg Flyveklub, som tæller både verdensmestre i konkurrenceflyvning og fritidsentusiaster, er hver weekend i flyvesæsonen en højtid. Her kan de dyrke deres passion, gå hinanden til hånde og mellem svæveflyvningerne bo i de små hytter bagved flyvepladsen.

Her holder de øje med skyerne og venter på det rigtige øjeblik, hvor termikken er god, og søbrisen ikke hæmmer opdriften.

- Vi holder også meget øje med fuglenes bevægelser. En måge, der bare glider og ikke basker med vingerne plejer at være en god indikator, fortæller 25-årige Jesper Skovgaard, der allerede kunne flyve, før han havde siddet bag rattet i en bil.

Inden for svæveflyvning må man nemlig flyve alene, fra man er 15 år.

- At flyve er et sus for mig. Det er den sande oplevelse, hvor du oplever omgivelserne fra helt andre vinkler, end du er vant til. Jeg har ansvaret, og følelsen af at vide, at det kun er mig og min aflæsning af vejret, der holder flyet oppe, er helt fantastisk, siger Jesper Skovgaard.

Klubbens medlemsliste spænder bredt aldersmæssigt, og man er ikke på samme måde som i andre sportsgrene udfordret af sin fysiske formåen. Her er det ens beslutninger, der afgør, om man står på marken fem minutter efter.

- Som elev kommer du ud at flyve med det samme, og det er i virkeligheden hverken mere tidskrævende eller ret meget dyrere end at gå til golf eller fodbold, siger instruktør Tonny Henriksen.

Man giver omkring 500 kroner om måneden for at være med og bruge klubbens svævefly plus 150 kroner per start.

- Det er en bred sport, og de fleste mennesker med et godt helbred kan lære at flyve. Alle skal være velkomne til at kontakte os og høre mere, hvis de har mod på det, siger instruktøren.

Fornemmelse af frihed

Oppe i luften har det gamle sprøjtefly givet slip på os, og motorstøjen er erstattet af klynger af stilhed kun afbrudt af termiksøgerens svirrende dut-lyde.

Fornemmelsen af frihed breder sig i mig. Her er ingen peanuts eller miniaturedåseøl - kun mig, piloten og rigtig langt ned.

Under os breder landskabet sig ud, og overrasket hører jeg mig selv udstøde et lettelsens grin og flytter mig lidt rundt i sædet for at få hele udsigten med. Jeg er ikke længere nervøs. John skal nok få os sikkert ned igen, men han behøver ikke skynde sig.

Her behøver jeg ikke kæmpe for at få vinduespladsen, for der er panoramaudsigt til alle sider. Jeg behøver heller ikke ærgre mig over, at flyveturens bedste øjeblik, hvor man kan se Lego-­samfundet hundreder af meter under sig, kun varer få sekunder, inden skyerne dækker det til. Her er der frit udsyn i 25 minutter. Landskabet fortæller sin egen historie om natur og civilisation, som mænger sig med hinanden. Det kan man godt blive afhængig af.