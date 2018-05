Se billedserie Stiga er kørt ind i Årby-butikken, der har Steen Gammelby ved rattet. Fotos: Jørn Nymand

Paletten i maskinforretning udvidet med Stiga

Kalundborg - 07. maj 2018

Steen Gammelby, indehaver af Aarby VVS & Masknforretning har nu taget et nyt mærke ind i sin butik, og dermed udvider han paletten af havemaskiner til kunderne. Det er det svenske kvalitetsmærke Stiga, der nu har fundet vej til butikslokalet, hvor en række græsslåmaskiner - både dem med batteri og dem med benzinmotorer står klar.

- Jeg er glad for nu at kunne tilbyde kunderne et endnu større udvalg af havemaskiner, siger Steen Gammelby.

Salget af batteridrevne havemaskiner er støt stigende, og med de plæneklippere fra Stiga, der kører på batteri, forstyrrer man ikke naboen, når man slår græs. Man trykker på en knap og går derudaf. Der er ingen forurening, motoren er vedligeholdelsesfri og der er færre vibrationer. Og så kan man få selvkørende Stiga-modeller og dem, man selv skal skubbe for at komme fremad.

Det er firmaet Stiga, der blev etableret i 1934 af Stig Hjelmquist, som var med til at gøre Sverige til en stor bordtennisnation, da en gren af virksomheden står bag produktionen af de kendte Stiga bat og Stiga bordtennisborde.

I 1994 lancerede Stiga sin første batteridrevne plæneklipper, så der ligger mange års erfaring bag de nye modeller, som Steen Gammelby har i Årby-butikken.

Stiga har en mission om at levere førsteklasses haveredskaber, der er der er fremstillet til at opfylde alle forbrugernes behov til alle slags havearbejde - hele året. Der er tale om maskiner og redskaber med høj sikkerhed, ergonomisk udformning og miljøvenlighed.

Stort år i vente

Til næste år er det 20 år siden, Steen Gammelby overtog virksomheden efter sin far - Karl Ove Gammelby. Og der er igennem årene opbygget en stor og fast kundekreds.

Firmaet blev grundlagt i 1912 af Osmund Kristiansen og blev i 1957 overtaget af Karl Ove Gammelby, som havde stået i lære i virksomheden.

I 1960 flyttede firmaet til de nuværende lokaler på Bastrupvej 12 og er siden blevet udvidet med den store butik samt flere VVS-opgaver i takt med, at salget af landbrugsmaskiner faldt. Fra butikken har man de seneste mange år udelukkende satset på havemaskiner.

Til daglig svæver Steen Gammelby lidt over vandene. Han hjælper til der, hvor der er hårdest brug for ham. Det kan enten være i butikken, på værkstedet eller han hjælper svenden med VVS-opgaver.

- Der er nok at se til, og heldigvis er det lykkes at finde en god mekaniker til at tage sig af alle de mange græsslåmaskiner, der skal have et servicetjek.

20 års firmadagen næste år bliver oven i købet krydret med, at Steen Gammelby fylder 60 år, så der er lagt op til et stort 2019, hvor indehaverne forventer at sælge endnu flere robotplæneklippere. Dem er kunderne for alvor faldet for, og Steen Gammelby kommer og installerer robotten, så kunden kan bare læne sig tilbage i havemøblerne og nyde den flotte plæne, der kommer ud af robottens arbejde.