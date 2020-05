Pakkecentral af visirer flytter fra Symb nu

Efter nedlukningen af Danmark den 11. marts, blev der akut behov for produktion af værnemidler mod coronavirus.

I et samarbejde med Copenhagen FabLab, har der været gang i en sådan produktion i Symb på Kalundborg station siden den 24. marts.

Brian Hilding, tovholder for ’DK Makers mod Corona’ i Region Sjælland og ansat i Copenhagen FabLab, tog kontakt til SYMB ultimo marts, fordi han havde brug for et sted at igangsætte 3D-printningen.

- I en tid, hvor mennesker ikke kan samles, og Symb er lukket, giver det rigtig god mening at bruge de tomme faciliteter til at udvikle et produkt, der er akut brug for lige nu. Det bakker vi selvfølgelig op om, fortalte Symbs formand Søren Mariegård, da produktionen blev sat i gang.

Symb har været pakkecentral for hele region Sjælland, hvor de føromtalte frivillige ’makers’ har kunnet indlevere de værnemidler, de har produceret hjemme.