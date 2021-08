Se billedserie Anders Nielsen i Padel Fun4all, som råder over fem dobbelt­baner i topkvalitet. Padel-­centret har fået en god start i Kalundborg. Foto: Thomas Olsen

Padel-center skal vokse til en kæde

Kalundborg - 30. august 2021 kl. 08:15 Af Ulrik Reimann

Anders Nielsen, der er distriktschef for Royal Unibrew, og Lars Christensen, indehaver af Soho Restaurant og Loungebar i Holbæk og Roskilde, er sammen om det nye Padel Fun4-all-center, der er etableret i en 2000 kvadratmeter stor hal på Casa Danica, det tidligere Carmen i Kalundborg. De to forretningspartnere har planer om en padel-kæde, og det første center har fået en god start.

- Lige nu ser vi på mulighederne i Køge, som kan blive det næste sted for os, hvis tingene falder på plads, fortæller Anders Nielsen, mens han gør klar til at give en demonstration for Nordvestnyts journalist og fotograf.

Fotografen havde prøvet at spille padel før, mens journalisten, der har spillet tennis i mange år, var helt uprøvet i padel, som både er let og svært på samme tid. Det er meget lettere at serve og ramme padel-bolden godt, end det er i tennis, men til gengæld er det - nok især i starten - yderst forvirrende, at man må ramme trådhegn og glasbagvæggen. Her gælder det om at kunne gætte, hvor bolden lander efter banden, og dét er ikke helt let, når man er ny.

Det første indtryk efter cirka 10 minutters spil er, at det er sjovt. Faktisk vildt sjovt, og der går heller ikke lang tid, før der kommer sved på panden. Efter nogle slemme »skævere« kommer der mere styr på spillet, og det lykkes at give Anders Nielsen lidt problemer, når man spiller underskruede bolde lavt over nettet og helt tæt på bagvæggens hjørner. Men det er alligevel meget tydeligt, at det er Anders Nielsen, der denne dag har mest tjek på spillet.

- Da jeg og Lars skrev under på kontrakten om vores center, havde jeg ikke prøvet padel endnu, indrømmer Anders Nielsen, som tror på en stor fremtid for padel, der ikke bare bliver en kortvarig dille.

Det begrunder han med, at der herhjemme var 100 padel-baner i 2019. I 2020 var der lige over 200, og nu har man passeret 400 baner, og Anders Nielsen tror, at Danmark når 500 i år.

- Og padel-væksten vil fortsætte i 2022 og fremad, siger Anders Nielsen, som ikke er bange for konkurrence fra foreninger, der etablerer udendørs baner. Det vil blot øge interessen yderligere, mener han.

Der er kommet rigtig god feedback fra kunderne i Padel Fun4all, som også omfatter skoleelever, firmaarrangementer og events. Den ældste kunde hidtil er én på 75 år.

- De fem dobbelte padel-baner her i Padel Fun4all er i absolut topkvalitet, og centret har god udenomsplads med borde og stole og dartskiver, og der er heller ikke sparet på omklædnings- og badefaciliteterne, fortæller Anders Nielsen under en rundtur i centret.

Bolde og bats kan lejes, og der er mulighed for instruktion. Der arrangeres også forskellige turneringer, som kan kombineres med spisning på grund af en aftale med lokale restauratører.