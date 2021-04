Se billedserie Anders Nielsen og Karen Marie Bach Christensen skriver under på kontrakten, der giver K10-eleverne mulighed for at benytte Kalundborgs nye padelcenter næste skoleår. Fotos: Jørn Nymand

Padel-Fun på skemaet fra næste skoleår

Kommende elever i 10. klasse på Allikelund Gymnasium kan allerede nu begynde at glæde sig. Tirsdag efter påske underskrev rektor på Allikelund, Karen Marie Bach Christensen og stifter og ejer af PadelFun4all, Anders Nielsen, nemlig en kontrakt, som fra næste skoleår giver K10-eleverne mulighed for at benytte Kalundborgs spritnye padelcenter.

Eleverne vil få glæde af det 2.000 m2 store center hver tirsdag fra efterårsferien til påskeferien som en del af linjefaget Idræt og Bevægelse.

Padel spilles af fire personer, og det foregår på en bane, som er 10 x 20 meter. Det er en blanding af tennis og squash, og det er en sport, som kan dyrkes af alle uanset alder, køn og udøverens niveau.

10. klasse på Allikelund Gymnasium - også kaldet K10 - er altid helt fremme i skoene, når det gælder nye tiltag målrettet de unges interesser. Derfor er det også helt naturligt at etablere et samarbejde med PadelFun4all, fortæller Allikelunds rektor, Karen Marie Bach Christensen:

- Vi arbejder ikke kun med de faglige aspekter i undervisningen. Vi arbejder også med det at give de unge livskvalitet. Og livskvalitet er at få rørt sig, grinet og gerne finde en motionsform, som eleverne kunne tænke sig at fortsætte med efter 10. klasse.

På K10 er det muligt at vælge mellem flere forskellige linjefag, bl.a. Praktik (en dag om ugen hos en virksomhed), Fag og Fokus (afprøvning af gymnasiefag) samt Idræt og Bevægelse.

- Linjefaget har de unge i seks timer om ugen, hvilket de er meget glade for. I Idræt og Bevægelse har eleverne en masse spændende oplevelser sammen, og eleverne er ikke nødvendigvis vant til at bevæge sig så meget. Men det betyder ikke noget, for her er plads til alle, understreger Karen Marie Bach Christensen og fortsætter:

- I linjefaget Idræt og Bevægelse er der fokus på, at de unge kommer til at afprøve en række forskellige sportsgrene. Det er også muligt at sætte sig nogle personlige mål. Eleverne lærer desuden, hvad der sker med deres krop, når de dyrker motion - eller hvis de ikke gør, forklarer Karen Marie.

PadelFun4all slår dørene op til det nye padelcenter i løbet af foråret i en af de store industrihaller på Casa Danica på Hareskovvej i Kalundborg. Inden det nye skoleår begynder, vil håndværkerne derfor være færdige i den store hal, hvor der ud over padelbaner også bliver etableret omklædnings- og badefaciliteter.

- Når de unge er færdige med at spille på de fem dobbeltbaner, så har vi også et hyggeligt lounge-område, hvor de kan hænge lidt ud og købe en snack i shoppen. Det kan man jo godt trænge til efter en omgang sved og sjov på banerne, fortæller ejer af PadelFun4all, Anders Nielsen.

Anders Nielsen (Kalundborg) og Lars Christensen (Holbæk) står bag det nye store padelcenter, PadelFun4all. Sammen har de visioner om at åbne flere padelcentre andre steder på Sjælland i fremtiden.

Det var Bo Jensen, ansvarlig for økonomi, indkøb og kantiner i EUC Nordvestsjælland, som henvendte sig til Anderes Nielsen og foreslog ham at spørge Karen Marie Bach Christensen om ikke hun var interesset i et nyt tilbud til sine elever. Og det var en begejstret rektor, som tog imod muligheden for at kunne tilbyde eleverne nye muligheder i Idræt og Bevægelse.

Padel er i øjeblikket verdens hurtigst voksende sport, og der er på nuværende tidspunkt cirka 200 baner i Danmark. Sammenligner man med vores naboland Sverige, så har svenskerne cirka 2.000 baner.