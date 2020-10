Påvirket kvinde endte i solouheld

Torsdag aften kl. 20.20 var en 44-årig kvinde fra Kalundborg involveret i et solouheld, da hun kom kørende i nordlig retning ad Hovvej i Ubby.

Her endte hun med sin bil ude i grøften, hvilket fik en beboer på vejen til at kontakte politiet, der senere kunne konstatere, at kvinden var påvirket af alkohol.