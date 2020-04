Se billedserie Vor Frue Kirke fejrer påsken på en helt ny måde i år. På Vor Frue Kirkes hjemmeside www.vorfruesogn.dk eller www.facebook.com/vorfruesogn/ kan man deltage i korte web-gudstjenester over alle påskens helligdage.

Påsken skal fejres selvom kirkerummet er aflåst

Kalundborg - 04. april 2020

Aldrig før i historien har kirkerummene være aflåst i påsken. Sognepræst ved Vor Frue Kirke Morten Pedersen fortæller, at det betyder, man må være kirke og fejre kristendommens største højtid på en alternativ måde.

- Kristendom og fællesskab hænger nøje sammen. Vi er vant til, at det først og fremmest er i vores kirkebygninger, vi fejrer påsken og deler vores tro og tvivl. Vi har brug for at være sammen med andre om det at fejre kristendommens højtider og dele vores tro, hvor lille eller stor den end må være, for der sker noget, når vi deler troen og påskefejringen med hinanden.

- Og i år må vi gøre det sammen men på afstand af hinanden. Vi må holde fast i, at kirke er dér, hvor to eller tre er forsamlet i Jesu navn. Da Jesus sagde disse ord, fandtes hverken internet eller sociale medier. Så der er ingen tvivl om, at den forsamling Jesus taler om, er en fysisk forsamling. Men i denne tid, hvor vi fysisk ikke må forsamles pga. smittefare, må vi skabe fællesskaber og fejre påske på alternative måder.

- Da Gud altid er mere end, hvad vi mennesker kan begribe, er der ingen tvivl om, at Gud med sin ånd også kan være iblandt os i disse alternative fællesskaber, siger Morten Pedersen.

Guds ånd er ikke afhængig af en oplåst og åben kirkedør. Derfor inviterer bl.a. præsterne ved Vor Frue Kirke Annika Rasmussen og Morten Pedersen til særlige web-påske gudstjenester.

Via kirkens hjemmeside www.vorfruesogn.dk eller www.facebook.com/vorfruesogn/ kan man deltage i korte web-gudstjenester over alle påskens helligdage, som løbende vil blive lagt på nettet.

Gudstjenesterne fra palmesøndag og frem slutter med en fællessalme. Man opfordres derfor til at sidde med en salmebog eller finde salmeteksten på www.dendanskesalmebogonline.dk/, så man kan man synge med hjemme ved skærmen.

- Web-gudstjenesten til skærtorsdag inviterer til nadverfællesskab. Et fællesskab, som man deltager i, ved selv at have et stykke brød og et lille glas vin eller saft klar, som man så indtager efter nadveren er blevet indstiftet ved webgudstjenesten, forklarer Morten Pedersen.

Påskens budskab skal lyde til alle uanset alder. Derfor kan børn, unge, voksne og ældre opleve sognepræst Morten Pedersen tale med dukken Frede Fredesen om påsken drama på videoen »Påske for alle - med Frede og Morten«. En fortælling som indeholder uhygge, men ender godt.

Sognemedhjælper Pia Bak fortæller, at man uanset alder skulle være rustet til at deltage i et påskeløb omkring Vor Frue Kirke, når man har set videoen »Påske for alle«. Man kan deltage i løbet fra palmesøndag og resten af påsken, lige når det passer én.

Påskedag markeres fejringen af Jesu opstandelse med klokkekoncert fra Vor Frue Kirkes midterste tårn v. kirkens organist og klokkenist Christian Hauskov kl. 14.

- Man kan nyde musikken, som vil være påskemelodier, i hele området omkring kirken. Det er naturligvis vigtigt, at man under koncerten overholder myndighedernes retningslinjer for færdsel i det offentlige rum. Koncerten vil også blive live-streamet på kirkens facebookside, oplyser Morten Pedersen.