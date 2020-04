Påskelam fra Røsnæs - det er kræs

- Vi oplever år efter år, at når folk først har smagt de lammekød fra de her får, så bliver de ved med at kunne lide lammekød. Også mennesker, som ikke før har villet spise lam. Det kommer som regel bag på dem, hvor godt det smager.

- Vi oplever år for år, at salget af lammekød stiger. Mange er blevet klar over, hvor fantastisk, det smager. Og det er helt oplagt, når der skal god mad på bordet hjemme hos familien i påske. Noget at hygge med og forkæle med.