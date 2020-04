Påskeæg på vej til 1500 ældre- og sundheds-medarbejdere

Selvom påskefreden nok ikke helt kommer til at sænke sig over ældre- og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune i denne corona-tid, så bliver medarbejdernes tilværelse forsødet en smule. - Vi har bestilt påskeæg hjem til alle godt 1500 medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det er medarbejdere, der hver dag arbejder helt ude ved borgene, og på trods af et stor arbejdspres formår at holde højt humør, vise overskud og samtidig overholde alle de nye arbejdsrutiner, der skal beskytte både borgere og medarbejdere mod smitte med Covid-19, fortæller Susan Skeel Olsen, der er centerchef for Kompetencecentret for Demens i Kalundborg Kommune.

Påskeæg er flødeboller

Påskeæggene er i virkeligheden flødeboller, i en kasse med fem, der bliver leveret fra Meny i Kalundborg.

- Da vi fik henvendelsen fra lederne i ældre- og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune påtog vi os opgaven med det samme, og fandt en fornuftig pris for kommunen. Vi vil gerne være med til at påskønne det kæmpe arbejde, der bliver gjort for vores ældre og sårbare borgere hver dag. Det er en svær tid for alle, fortæller Købmand Peter Egebæk fra Meny.

Susan Skeel Olsen er også glad for at bestillingen kom i hus.

- Vi er glade for, at det bedste tilbud kom fra en lokal leverandør. Vi har alle et ansvar for hinanden og lokalsamfundet i denne tid, påpeger hun. Flødebollerne bliver leveret i dagene op til påske.