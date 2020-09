Påsatte brande i container og dæk

- Det viste sig, at ukendte gerningsmænd havde spredt flere dæk omkring en parkeringsplads ved Klosterparkvej. Et dæk var smidt i en stor affaldscontainer. Et andet lå på en sti nær Eventyrhuset. Der var sprøjtet en brandbar væske ud over dækkene, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.