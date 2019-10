Just Curry på Lerchenfeldvej 260 i Brokkebjerg har lige været lukket en uge efter trusler om, at restauranten ville blive brændt ned, hvis der ikke blev betalt 100.000 kroner i beskyttelsespenge. Foto: Ulrik Reimann

Påsat brand ryster restauratør

Asher Chauhan, indehaver af den indiske restaurant og take away-sted Just Curry i Brokkebjerg, er både rystet om omtumlet, da han søndag eftermiddag kontakter Nordvestnyt over telefonen. Det sker nogle få timers søvn efter, at Asher Chauhan blev kontaktet af politiet natten til søndag, fordi der var brand i hans restaurant.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her